LE COMPLEXE DU PINGOUIN THEATRE VICTOR HUGO – BAGNEUX, 10 mai 2023, BAGNEUX.

Un spectacle à la date du 2023-05-10 au 2023-05-17 14:30. Tarif : 21.5 à 21.5 euros.

MAIRIE DE GUIPAVAS (PLATESV-D-2019-001248) Présente : ce spectacle . Le Complexe du PingouinMardi 16 mai à 9h15 et à 10h45 (séances scolaires)Mercredi 17 mai à 15h (séance tout public) Tout public, dès 3 ans/40 minSur la banquise un pingouin regarde passer les oiseaux…L’envie le saisit de prendre de la hauteur. C’est ainsi qu’un pingouin ordinaire va un jour décider de s’aventurer au-delà de sa condition. Une invitation à regarder plus haut et à voir plus loin. Une quête qui parle de dépassement de soi et qui nous pousse à plonger dans notre monde intérieur. Une création sans paroles, comme une envie d’aller à l’essentiel, de chercher l’expressivité et le sens dans l’image et le mouvement, sans faire appel au secours des mots.Loin d’être muette, cette création mêle voix live, et paysages acoustiques.Un dialogue entre univers sonore et univers plastique, un enchevêtrement dans lequel nous cherchons le pouls de l’émotion, le rythme de l’action et le plaisir du jeu.Numéro accès PMR : 02.98.84.87.14L’accès à la salle se fait 15 minutes avant le spectacle (sauf demande spéciale des artistes) . Spectacle assis . Spectacle gratuit pour les – de 3 ans EUR21.5 21.5 euros

THEATRE VICTOR HUGO – BAGNEUX BAGNEUX 14, AVENUE VICTOR-HUGO 92220

