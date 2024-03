LE COMPLEXE DES INSEPARABLES LE SEMAPHORE Nantes, dimanche 31 mars 2024.

UNE COMÉDIE PIQUANTE AVEC DE DRÔLES D’OISEAUX PAS SI SAGES QUE ÇA !Paul et Fabienne sont des oiseaux rares. Ils fêtent aujourd’hui leur vingt-cinquième anniversaire de mariage. Mais ils sont brusquement pris d’une angoisse : ne seraient-ils pas devenus des spécimens trop rares ? Et si nos deux oiseaux décidaient de n’être plus si sages que ça ?

Tarif : 16.00 – 21.00 euros.

Début : 2024-03-31 à 17:00

LE SEMAPHORE 9 BD VINCENT GACHE 44200 Nantes 44