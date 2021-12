Bègles ChapitÔ Bègles, Gironde Le Complexe de l’Autruche – Cie Courcikoui ChapitÔ Bègles Catégories d’évènement: Bègles

ChapitÔ, le samedi 5 février 2022 à 20:00

Le Complexe de l’Autruche – Cie Courcikoui —————————————— _Politique de l’Autruche : attitude qui consiste à se cacher de la réalité._ _Faire l’Autruche : Vient de l’idée fausse que les autruches se cacheraient la tête dans le sol lorsqu’elles ont peur._ 10 équilibristes-auteur.e.s-interprètes, qui après 172 années d’expérience dans 97 compagnies, à travers 42 pays, dans 328 costumes différents, au cours de 1 224 576 montées à l’équilibre, et après 494 752 heures d’étirements ont décidé depuis leur discipline de solistes, de monter un collectif ! Ils viendront vous montrer leur création intitulée « Le Complexe De l’Autruche ». Ce spectacle sera suivi d’une soirée de clôture avec Dj à partir de 21 h. DISTRIBUTION Artistes : Antoine Prost – Christelle Dubois – Jatta Borg – Baptiste Raffanel – Mathieu Hedan – Emmanuel Robert – Charlie Courvoisier – Coline Froidevaux Date : Samedi 5 février à 20 h Public : à partir de 8 ans Durée : 1 heure 10 Lieu : Sous Chapiteau, 17 Rue Robert Schuman Tarifs : 18 € plein/ 14 € réduit / 10 € enfant

