Bouches-du-Rhône Des humains qui font l’autruche, dont on ne sait pas s’ils jouent ou s’ils sont vraiment ainsi. Des équilibristes qui jouent à être tout seuls ensembles. Parce que même quand ils font pareil, ils sont différents. Des paradoxes sur pattes qui s’enfoncent en même temps qu’ils s’élèvent. Des curieuses créatures avec un langage bien à eux. Certains osent le silence, le vide et le risque, d’autres racontent. Leurs obsessions verticales laissent émerger la beauté et la rigueur de leur discipline, la force de leur recherche, leur besoin d’en parler et de la vivre côte à côte. Une ode à la diversité, une fable incongrue et prophétique, une envolée joyeuse ! Spectacle d’un collectif d’équilibriste à l’Amphithéâtre de la Manufacture. Dans le cadre de biennale de cirque. +33 4 42 91 99 19 La Manufacture – Amphithéâtre Cité du Livre 8-10 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence

