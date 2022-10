LE COMPLEXE DE LA FOUGERE

LE COMPLEXE DE LA FOUGERE, 13 octobre 2022, . LE COMPLEXE DE LA FOUGERE



2022-10-13 – 2022-10-15 14.5 14.5 EUR Quand Marie-Antoinette demande à Amy Winehouse de faire de Lucy l’australopithèque une femme civilisée… Darwin change de trottoir ! A sa mort Amy découvre qu’elle doit partager sa dernière demeure avec Marie-Antoinette et Lucy. Alors qu’elle croyait avoir l’éternité pour se remettre de son ultime gueule de bois, ses deux nouvelles collocataires l’assaillent de questions. La star du blues commence alors une explication du monde moderne… Sur un ton aussi drôle qu’incisif, Le Complexe de la Fougère est une histoire d’évolution, et peut être une histoire de révolution… mais pour laquelle des trois? Quand Marie-Antoinette demande à Amy Winehouse de faire de Lucy l’australopithèque une femme civilisée… Darwin change de trottoir ! infos@trac.fr https://tracfr.wpcomstaging.com/le-complexe-de-la-fougere-2/ dernière mise à jour : 2022-10-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville