Salle Coppélia, le vendredi 28 janvier 2022 à 19:00

Damien, 10 ans, quitte la ville avec ses parents et Céleste, sa soeur, et emménage dans le sud, à la campagne. Confronté à une réalité nouvelle, il devra désormais s’occuper de tous les animaux. Pour son père, c’est l’occasion de faire de son fils un homme, mais Damien ne perçoit pas les choses de la même façon, il a une toute autre intuition de ce que doit être un Homme. Damien et Céleste rêvent de partir. Ils refusent de se soumettre à la voie toute tracée que leur père impose d’un ton sans appel. Ils rêvent de pluie, de verdure et de terres lointaines…

4€

par la compagnie Tro-Héol Salle Coppélia 72200 La Flèche La Flèche Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-28T19:00:00 2022-01-28T20:05:00

