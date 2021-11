Le complexe de Chita ~ Compagnie Tro-Héol Espace Madeleine Marie, 1 mars 2022, Sablé-sur-Sarthe.

Le complexe de Chita ~ Compagnie Tro-Héol

Espace Madeleine Marie, le mardi 1 mars 2022 à 20:30

Son père, autoritaire, compte sur ce changement de vie pour que Damien s’endurcisse et devienne « un homme ». Mais qu’est-ce qu’un homme ? Refusant de se soumettre aux diktats, le jeune garçon va apprendre à grandir. Mêlant jeu d’acteur, marionnettes, théâtre d’ombres et d’objets, **Le Complexe de Chita** nous questionne sur la condition animale et humaine et la construction de soi. Dans une scénographie ingénieuse, les acteurs évoluent aux côtés des marionnettes, manipulées à vue. Surfant du côté de l’onirisme et du fantastique, la pièce joue sur le revirement, alternant gravité et légèreté. Fondée en 1995, **_la compagnie Tro-Héol_** nous livre ici une fable sensible et incisive sur l’émancipation d’un enfant qui interpelle et bouscule. ### Distribution **Mise en scène, écriture** Daniel Calvo Funes **Avec** Christophe Derrien, Rosario Alarcon, Daniel Calvo Funes **Regard extérieur & ambiances son** Martial Anton **Collaboration à la dramaturgie & à la direction d’acteurs** Isabelle Martinez **Scénographie** Charles Ríos **Construction décors** Michel Fagon, Charles Ríos **Marionnettes** Daniel Calvo Funes, Steffie Bayer, Pierre Dupont **Création lumière** Thomas Civel, Martial Anton **Régie vidéo, son & lumière** Thomas Civel **Costumes** Maud Risselin **Accessoires** Sara Fernandez, Thomas Civel, Rémi Gros **Facteur des masques** Daniel Calvo Funes **Regard sur le jeu masqué** Leonor Canales **Enregistrements sonores** Clément Braive **Séquences vidéo** Matthieu Maury ### Soutien **Coproduction** Théâtre Le Passage à Fécamp, Scène conventionnée Théâtre et Objet ~ La Maison du Théâtre (Brest) ~ Centre Culturel Athéna (Auray) ~ Le Strapontin (Pont Scorff) ~ Scène des arts de la parole ~ Le CREA, Festival MOMIX (Kingersheim) l La compagnie Tro-héol est conventionnée avec le Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Bretagne, la commune de Quéménéven et subventionnée par le Conseil Régional de Bretagne et le Département du Finistère

Tarif plein : 16 € / Tarif réduit : 12 € / Tarif enfant : 9 €

Années 80, dans une Espagne à peine sortie du franquisme, Damien, dix ans, quitte la ville pour s’installer dans la ferme familiale où il s’occupe des animaux.

Espace Madeleine Marie rue Saint-Denis 72300 Sablé-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe Montreux Sarthe



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-01T20:30:00 2022-03-01T21:30:00