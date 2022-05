LE COMPAGNONNAGE

LE COMPAGNONNAGE, 10 mai 2022, . LE COMPAGNONNAGE

2022-05-10 – 2022-05-21 Exposition de chefs d’œuvres des compagnons du Tour de France des Devoirs Unis. Proposée par les Amis de Paulhan. Conférence samedi 14 mai à 17h30. Gratuit. Exposition de chefs d’œuvres des compagnons du Tour de France des Devoirs Unis. Proposée par les Amis de Paulhan. Conférence samedi 14 mai à 17h30. Gratuit. Exposition de chefs d’œuvres des compagnons du Tour de France des Devoirs Unis. Proposée par les Amis de Paulhan. Conférence samedi 14 mai à 17h30. Gratuit. dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville