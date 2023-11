Hervé Joubert-Laurencin Le Commun Genève, 25 novembre 2023, Genève.

Hervé Joubert-Laurencin, l’un des plus grands spécialistes de l’œuvre de P. P. Pasolini, offre avec Le Grand Chant (Macula, 2022), la monographie la plus informée sur le poète et le cinéaste, ainsi que le récit inspiré d’une splendide expérience vitale. Poésie, cinéma, littérature, théâtre, ce sont tous les aspects de l’œuvre que ce livre aborde.

Carte blanche aux Désirables

Les Désirables est un collectif de libraires et éditeurs francophones indépendants né en 2021 qui souhaitent donner une nouvelle vie, par des lectures, des rencontres, des festivals, à leurs ouvrages. Les désirables, c’est aussi l’envie de s’unir pour mettre en lumière la diversité, celle des auteurs, des éditeurs et des librairies partenaires. C’est enfin se saisir d’un moteur commun pour réinjecter une forme de plaisir dans la chaîne du livre et renforcer le lien entre les acteurs de leur transmission. Les éditions de la Baconnière, et Héros-Limite, tous deux basés à Genève, font partie du collectif des Désirables. Lors de la fureur de lire nous auront également le plaisir d’accueillir les éditions Macula, et les éditions de L’Arche.

Le Commun Rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève Genève 1205 Jonction Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T16:00:00+01:00 – 2023-11-25T17:00:00+01:00

