Le pavillon sonore des éditions Héros-Limite est un dispositif d’écoute mobile créé par Rudy Decelière. Cette mini-station d’écoute a la forme d’une lampe et fonctionne à peu près comme une radio, mais pas n’importe quelle radio!

Elle sera destinée à prendre place dans divers lieux publics (librairie, théâtre, bibliothèque, …). Son contenu pourra être mis à jour régulièrement, et permet de diffuser les pièces radiophoniques produites par des artistes à partir des livres des édition Héros-Limite.

Il s’agit pour chaque auditrice et auditeur de partir à la découverte de la littérature et de la poésie par l’écoute, par l’expérience concrète de la voix et du son.

Carte blanche aux Désirables

Les Désirables est un collectif de libraires et éditeurs francophones indépendants né en 2021 qui souhaitent donner une nouvelle vie, par des lectures, des rencontres, des festivals, à leurs ouvrages. Les désirables, c’est aussi l’envie de s’unir pour mettre en lumière la diversité, celle des auteurs, des éditeurs et des librairies partenaires. C’est enfin se saisir d’un moteur commun pour réinjecter une forme de plaisir dans la chaîne du livre et renforcer le lien entre les acteurs de leur transmission. Les éditions de la Baconnière, et Héros-Limite, tous deux basés à Genève, font partie du collectif des Désirables. Lors de la fureur de lire nous auront également le plaisir d’accueillir les éditions Macula, et les éditions de L’Arche.

Le Commun Rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève Genève 1205 Jonction Genève

Les Désirables