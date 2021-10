Amiens Comédie de Picardie Amiens, Somme “Le Commun comme mode de production” (L’Éclat) par Francesco Brancaccio, Alfonso Giuliani, Carlo Vercellone Comédie de Picardie Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Comédie de Picardie, le mardi 7 décembre à 18:30

Jusqu’à récemment, public et privé apparaissaient comme les pôles exclusifs de l’organisation économique et sociale. Puis le Commun a refait irruption dans l’espace public. Pourtant la problématique s’est développée à travers des approches théoriques différentes du rôle qu’il pourrait jouer dans un processus de transformation sociale. L’ouvrage propose une thèse novatrice en mobilisant plusieurs disciplines. Le Commun serait-il autre chose qu’un simple tiers-intrus entre public et privé ? Ne devrait-il pas être pensé comme un véritable mode de production, une alternative à l’hégémonie des logiques de l’État et de l’économie capitaliste ?

Gratuit. Entrée libre sans réservation

XX Comédie de Picardie 62 Rue des Jacobins – Amiens Amiens Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-07T18:30:00 2021-12-07T20:30:00

