Martin Boujol, Mathilde, Emy Dimanche 26 novembre, 16h30 Le Commun (2e étage) Entrée libre

Peut-être avez-vous déjà entendu parler des termes « Bookstagram », « Booktok » ou « Booktube ». Mathilde, Martin et Emy, trois créateur·trice·s de contenu littéraire, nous introduisent à cette nouvelle manière de parler des livres.

Bien loin de n’être que des antres de la superficialité, les réseaux sociaux se révèlent également être des forums effervescents où la littérature trouve un écho retentissant auprès d’une audience diversifiée.

Dans ce contexte en perpétuelle mutation, certaines maisons d’édition ont su saisir l’opportunité de collaborer avec des créateurs de contenu indépendants, éclairant ainsi leurs dernières parutions d’une lumière neuve et authentique.

Les intervenant.e.s reviendront sur leur expérience dans la création de contenu littéraire en ligne et expliqueront en quoi les réseaux sont peut-être actuellement l’un des lieux où la littérature gagne un nouveau souffle.

Quels sont ces plateformes, quels genres de contenus littéraires peut-on y trouver, comment se lancer pour à son tour parler de ses coups de cœur ? Le rendez-vous à ne pas manquer pour tout savoir sur ce nouveau phénomène en plein essor.

Le Commun (2e étage) Rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève Genève 1205 Jonction Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Mathilde