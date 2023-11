Elisa Shua Dusapin Le Commun (2e étage) Genève, 26 novembre 2023, Genève.

Après quinze ans d’éloignement, Agathe, scénariste à New York, retrouve Véra, sa cadette aphasique, dans la bâtisse du Périgord où elles ont grandi. Elles ont neuf jours pour la vider. Véra a changé, Agathe découvre une femme qui cuisine avec agilité, a pris soin de leur père jusqu’à son décès, et communique avec sa sœur en lui tendant l’écran de son smartphone.

C’est dans une campagne minérale qu’Elisa Shua Dusapin installe son quatrième roman, peut-être le plus personnel à ce jour. À travers un regard précis et affirmé, empreint de douceur, elle confronte la violence des sentiments entre deux sœurs que le silence a séparées.

Cette rencontre est suivie d’une séance dédicace à l’espace librairie au 2e étage du Commun.

Le Commun (2e étage) Rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève Genève 1205 Jonction Genève

