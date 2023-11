Nancy Huston Le Commun (2e étage) Genève, 25 novembre 2023, Genève.

Nancy Huston Samedi 25 novembre, 20h00 Le Commun (2e étage) Entrée libre

Une lettre de Nancy Huston à Grisélidis Réal, écrivaine prostituée qu’elle met en lumière tout en se confiant elle-même. Les destins croisés de deux femmes sensibles et puissantes.

Pour la collection des « Affranchis », Nancy Huston écrit une lettre à une écrivaine et prostituée suisse à la vie aussi riche qu’improbable : Grisélidis Réal.

Élevée dans la bourgeoisie calviniste rigide, Grisélidis a rapidement cherché à s’affranchir de son milieu. Elle rencontre des hommes qui la mettent en danger, fait, entre plusieurs fausses couches, quatre enfants qui sont placés, fuit en Allemagne avec deux d’entre eux en compagnie d’un Afro-américain schizophrène qui la frappe et la pousse à la prostitution. S’ouvre alors une période dure mais exaltante qui finit mal : Grisélidis passe plusieurs mois en prison et se fait expulser du pays. La littérature, puis l’engagement militant au nom des droits des prostituées, lui sauveront la vie.

Poétesse magnifique, courageuse, figure libre, poignante, Grisélidis fascine Nancy Huston qui, malgré quelques désaccords, se retrouve beaucoup en elle. L’existence de l’une reflète en partie l’autre. Dans ces pages, par éclats,

Nancy Huston se confie comme jamais.

Véritable déclaration d’admiration, cette lettre réhabilite une grande artiste de la fin du XXème siècle dont la modernité de pensée en fait une avant-gardiste des débats contemporains. Un texte résolument féministe, qui interroge avec puissance le rôle du corps féminin dans le rapport au monde.

Cette rencontre est suivie d’une séance dédicace à l’espace librairie au 2e étage du Commun.

Le Commun (2e étage) Rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T20:00:00+01:00 – 2023-11-25T20:45:00+01:00

Maison Rousseau et Littérature