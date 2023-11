Thi Hahn Fleuret Le Commun (2e étage) Genève, 25 novembre 2023, Genève.

Thi Hahn Fleuret Samedi 25 novembre, 15h00 Le Commun (2e étage) Entrée libre

Un atelier pratique et ludique de découverte du braille avec explication de l’alphabet et son fonctionnement, suivi d’exercices pratiques d’écriture et de lecture. Le matériel (tablettes, poinçons, alphabets braille sur feuille A4, brochure explicative du fonctionnement du braille, crayons et papier épais spécifique au braille) est donné aux participant·e·s.

Le Commun (2e étage) Rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève Genève 1205 Jonction Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T15:00:00+01:00 – 2023-11-25T16:00:00+01:00

