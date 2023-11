Chœur Pylade, Alain Berset Le Commun (2e étage) Genève, 25 novembre 2023, Genève.

Chœur Pylade, Alain Berset Samedi 25 novembre, 14h00 Le Commun (2e étage) Entrée libre

La Marmite s’associe à la Maison Rousseau et Littérature et aux Éditions Héros-Limite pour proposer un atelier typographique au chœur genevois Pylade. Les membres du chœur, guidé·es par Alain Berset, produisent une série d’affiches de jeux de mots sonores et visuels en clin d’œil au thème du festival.

Ces affiches sont imprimées et composées manuellement au moyen de lettres en bois et d’une presse à épreuve. Les affiches sont présentées dans l’espace du Commun durant le festival.

Un moment d’échange avec Alain Berset et les membres du chœur Pylade a lieu le samedi 25 novembre.

Le Commun (2e étage) Rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève

Maison Rousseau et Littérature