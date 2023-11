Collectif Viscose Le Commun (2e étage) Genève, 24 novembre 2023, Genève.

Collectif Viscose Vendredi 24 novembre, 20h30 Le Commun (2e étage) Inscription : information@fureurdelire.ch

Le collectif Viscose propose un atelier d’écriture et de micro-édition centré sur le texte érotique. Comment renouveler les clichés sur les corps et sur leurs rapports ? Comment sortir de la représentation érotique mainstream en utilisant les outils de la poésie et de la micro-édition ? Il s’agira d’expérimenter des formes pour dire l’érotisme autrement, en mettant l’accent sur le placement des mots et des lettres sur l’espace de la page. « Le but de cet atelier est d’imaginer ensemble des manières de sortir des récits dominants sur les sexualités, dans une perspective inclusive, queer, féministe et anti-raciste. Si cette perspective vous intéresse, vous êtes les bienvenu.e.x.s »

Le Commun (2e étage) Rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève Genève 1205 Jonction Genève

2023-11-24T20:30:00+01:00 – 2023-11-24T22:30:00+01:00

Collectif Viscose