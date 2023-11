Cet évènement est passé André Ourednik, Daniel Maszkowicz Le Commun (2e étage) Genève Catégorie d’Évènement: Genève André Ourednik, Daniel Maszkowicz Le Commun (2e étage) Genève, 24 novembre 2023, Genève. André Ourednik, Daniel Maszkowicz Vendredi 24 novembre, 19h00 Le Commun (2e étage) Entrée libre Cent mille ans avant ChatGPT, les humains utilisaient déjà l’artifice du langage pour se rassurer. Partant de cette idée, cette performance, où la poésie rencontre les circuits intégrés, explore le rôle de l’intelligence artificielle dans notre rapport à la nature. Les algorithmes générateurs, qui accaparent les créations humaines, sont à leur tour pris en otage par les deux performeurs. Leurs voix de synthèse complètent le récit de l’écrivain André Ourednik, inscrit dans un paysage sonore d’objets insolites et d’algorithmes créés par l’artiste Daniel Maszkowicz.

Cette rencontre est suivie d’une séance dédicace à l’espace librairie au 2e étage du Commun. Le Commun (2e étage) Rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève Genève 1205 Jonction Genève [{« type »: « link », « value »: « https://fureurdelire.ch/programmation/robopoieses-de-la-nature-a-chatgpt/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T19:00:00+01:00 – 2023-11-24T19:45:00+01:00

2023-11-24T19:00:00+01:00 – 2023-11-24T19:45:00+01:00 André Ourednik, Daniel Maszkowicz Détails Catégorie d’Évènement: Genève Autres Lieu Le Commun (2e étage) Adresse Rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève Ville Genève Lieu Ville Le Commun (2e étage) Genève latitude longitude 46.198828;6.137523

Le Commun (2e étage) Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/