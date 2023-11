Solange Ghernaouti Le Commun (2e étage) Genève, 24 novembre 2023, Genève.

L’arrêt soudain de sa distribution d’énergie met le pays le plus puissant du monde au bord de l’effondrement. Les infrastructures vitales sont atteintes. Les autorités désemparées, faute de comprendre la cause de cet événement inouï, font appel à Lisa Collier, experte internationale en cybersécurité connue pour ses analyses qui vont au-delà de la technologie. Dans le même temps, Kim Miller son amie journaliste témoigne sur le terrain de la progression effroyable du collapse d’une nation.

Ce roman interpelle sur la vulnérabilité croissante de la société numérisée et interroge sur ses rapports avec les mondes économique, politique et l’environnement.

Cette rencontre est suivie d’une séance dédicace à l’espace librairie au 2e étage du Commun.

