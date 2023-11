Rémi Bergé Le Commun (2e étage) Genève, 24 novembre 2023, Genève.

Rémi Bergé Vendredi 24 novembre, 13h30 Le Commun (2e étage) Inscription sur place (max. 15 personnes)

Comment écrire un texte qui soit aussi une image?

Comment la forme du texte participe-t-elle de son sens? Ateliers de création qui allient poésie, typographie et dessin.

On rencontre à travers l’Histoire de nombreux exemples dans lesquels le travail du créateur ou de la créatrice porte autant sur le contenu poétique ou littéraire de son texte que sur sa mise en forme graphique, ces deux aspects se nourrissant mutuellement.

Cette correspondance entre le visible et le lisible se retrouve aussi bien dans l’enluminure médiévale que dans les productions poétiques de la seconde moitié du XXème siècle : c’est ce que le Musée d’art moderne et contemporain propose aux publics de la Fureur de Lire. L’artiste Rémi Bergé anime un atelier de création qui permettra de jouer avec les lettres et d’explorer le potentiel à la fois plastique et symbolique des signes écrits dans l’espace de la page.

Le Commun (2e étage) Rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève Genève 1205 Jonction Genève [{« type »: « link », « value »: « https://fureurdelire.ch/programmation/sacres-caracteres/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T13:30:00+01:00 – 2023-11-24T15:00:00+01:00

Maison Rousseau et Littérature