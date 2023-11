Céline Zufferey, Loïc Mabily Le Commun (1er étage) Genève, 26 novembre 2023, Genève.

Et si vous pouviez revivre l’expérience des premiers spectateur-ices du cinéma ? Quand sur un drap des figures muettes et en noir et blanc se sont mises à bouger…

Cette performance propose de plonger au cœur du nitrate, premier support du cinéma, fragile et brûlant comme la mémoire.

Pendant que l’autrice Céline Zufferey lit des extraits de son roman, Nitrate, des films des premières années du cinéma sont projetées et montées en direct par le vidéaste Loïc Mabily. Une bande son accompagne l’ensemble, pour une immersion totale.

Devant ces images de plus d’un siècle, c’est l’expérience d’un lien vivant avec les archives, une plongée dans l’histoire du cinéma et la découverte d’Alice Guy, première femme réalisatrice.

Cette rencontre est suivie d’une séance dédicace à l’espace librairie au 2e étage du Commun.

