Anne-Sophie Subilia, Chloé Charrière, Jürg Lempen Dimanche 26 novembre, 15h00 Le Commun (1er étage) Entrée libre

Anne-Sophie Subilia et Chloé Charrière ont déjà collaboré à plusieurs reprises, en 2016 pour Parti voir les bêtes, en 2020 pour Neiges intérieures et en 2022 pour abrase. Pour ce projet-ci, les deux artistes plongent le public dans une immersion sonore faite d’ambiances, de textures et de mélodies planantes pour envelopper le texte de L’Épouse. À l’aide de sa voix, d’instruments intuitifs et d’un looper, Chloé Charrière propose une trame sonore toute en délicatesse pour accompagner le texte fin et ciselé d’Anne-Sophie Subilia.

L’Épouse, roman paru en août 2022, connaît une belle aventure éditoriale. Sélectionné pour les prix Femina, Femina des lycéens et le prix Médicis, le livre tourne à la rencontre de son public dans la francophonie. Il a reçu l’un des Prix suisses de littérature 2023.

Résumé

Janvier 1974, Gaza. L’Anglaise Piper emménage avec son mari, délégué humanitaire. Leurs semaines sont rythmées par les vendredis soir au Beach Club, les bains de mer, les rencontres fortuites avec la petite Naïma. Piper doit se familiariser avec les regards posés sur elle, les présences militaires, avec la moiteur et le sable qui s’insinue partout, avec l’oisiveté. Le mari s’absente souvent. Guettée par la mélancolie, elle s’efforce de trouver sa place. Le baromètre du couple oscille. Heureusement, il y a Hadj, le vieux jardinier, qui sait miraculeusement faire pousser des fleurs à partir d’une terre asséchée. Et Mona, psychiatre palestinienne sans mari ni enfants, pour laquelle Piper a un coup de coeur. Mais cela suffit-il ?

Plus que jamais, dans L’Épouse, Anne-Sophie Subilia révèle la profondeur de l’ordinaire. La lucidité qui la caractérise ne donne aucune circonstance atténuante à ses personnages

Le Commun (1er étage) Rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève Genève 1205 Jonction Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-26T15:00:00+01:00 – 2023-11-26T15:50:00+01:00

Anne-Sophie Subilia