Matthieu Corpataux, Stefano Christen et Valentin Kolly

Le Commun (1er étage)
Genève

Dimanche 26 novembre, 13h00

Entrée libre

Zones à […] est une lecture performée par Matthieu Corpataux, Stefano Christen et Valentin Kolly qui questionne ce qu'il nous reste de liberté dans les espaces mentaux et poétiques contraints d'un XXIème siècle coincé entre catastrophe climatique, épuisement social et brutalité capitaliste.

Le Commun (1er étage)
Rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève
Genève
1205 Jonction

