Akira Mizubayashi est l'auteur de plusieurs livres écrits en français. Ce roman achève la trilogie commencée avec Âme brisée, Prix des Libraires 2020, et poursuivie avec Reine de cœur. Le sélectionné au Prix Goncourt 2023 nous présente son dernier livre Suite inoubliable.

En réparant un précieux violoncelle, une luthière franco-japonaise découvre des destins brisés par la guerre et le fanatisme nationaliste japonais. Les histoires entremêlées des personnages d’Akira Mizubayashi, tous habités par une même passion mélomane, pointent chacune à sa façon l’horreur de la guerre. La musique, véritable recours contre la folie des hommes, unit les générations par-delà la mort.

Cette rencontre est suivie d'une séance dédicace à l'espace librairie au 2e étage du Commun.

Dimanche 26 novembre, 11h00
Le Commun (1er étage)
Rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève

