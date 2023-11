Guillaume Favre, Lola Giouse, Martin Perret Le Commun (1er étage) Genève, 25 novembre 2023, Genève.

Accompagnée du batteur Martin Perret, Lola Giouse s’empare du dernier recueil de Guillaume Favre pour faire entendre les multiples voix qui l’habitent. Greg ou rien n’est pas un simple carnet de deuil, c’est le portrait croisé de deux frères passionnés par l’art, la musique et la poésie.

Greg ou rien est un requiem, un chant, un slam, une célébration, une danse sauvage et enflammée des mots au milieu de l’obscurité. C’est l’histoire de Grégoire qui disparaît dans la nuit d’une forêt sans lune. C’est l’histoire de son frère qui part à sa recherche, à la lumière des mots, perdu entre le monde des vivants et des morts. C’est l’histoire de la poésie quand elle se heurte à ce qui dans la vie fait récit.

Accompagnée du batteur et compositeur Martin Perret, Lola Giouse s’empare du dernier recueil de Guillaume Favre pour faire entendre la multiplicité de voix qui l’habitent. Greg ou rien n’est pas un simple carnet de deuil, c’est aussi le portrait croisé de deux frères passionnés par l’art, la musique et la littérature, deux frères qui aimaient mêler tous les genres, ébranler tous les codes, pour dire la nécessité et le plaisir infini de créer envers et contre tout. Lola Giouse et Martin Perret révèlent le souffle rock et hypnotique de ce requiem bouleversant.

Cette rencontre est suivie d’une séance dédicace à l’espace librairie au 2e étage du Commun.

2023-11-25T21:00:00+01:00

