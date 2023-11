David Bosc, Thi Han Fleuret Le Commun (1er étage) Genève, 25 novembre 2023, Genève.

Lecture en Braille.

Rencontre avec l’auteur, précédée d’une lecture dans le noir. Nous sommes sur le rivage de la Méditerranée, probablement à Marseille, et pourtant lieux et gens ont des noms japonais. En allant revoir les paysages de son enfance, un homme se remémore les bouleversements qui ont fait advenir la plus belle saison qu’on ait connue.

Cette rencontre est suivie d’une séance dédicace à l’espace librairie au 2e étage du Commun.

