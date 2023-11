Frédéric Pajak Le Commun (1er étage) Genève, 25 novembre 2023, Genève.

Frédéric Pajak Samedi 25 novembre, 18h45 Le Commun (1er étage) Entrée libre

Lecture et projection de dessins tirés du livre de Frédéric Pajak. « Une enfance compliquée que l’écrivain et dessinateur dépeint par touches. Somptueuses Mémoires graphiques. » (Denis Cosnard, Le Monde)

Il est un temps où la mémoire réclame sa part de souvenirs, fidèles ou embellis, ou encore distordus par le passage des jours. Soixante-sept ans : c’est un âge raisonnable pour se livrer à cet exercice. Souvenirs de la classe de neige, à l’époque des premiers tire-fesses (ou « tire-flemme », en Suisse romande), souvenirs d’un bref séjour à l’École des beaux-arts, au temps de l’adolescence, souvenirs d’un labeur éprouvant, sans lendemain, souvenirs de la mort aussi ; et puis souvenirs de la famille. L’auteur évoque aussi les villes de sa jeunesse : Strasbourg, Paris, Lausanne, Aoste, Athènes, et enfin Arles, où il vit. Et pour finir, un récit, entre réalité et fiction : deux vieux artistes vont mourir. Qui se souviendra de ces oubliés de l’Histoire de l’art ? Une histoire bâtie comme un bref roman noir.

Cette rencontre est suivie d’une séance dédicace à l’espace librairie au 2e étage du Commun.

Le Commun (1er étage) Rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève Genève 1205 Jonction Genève [{« type »: « link », « value »: « https://fureurdelire.ch/programmation/dans-le-calme-du-soir/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T18:45:00+01:00 – 2023-11-25T19:30:00+01:00

2023-11-25T18:45:00+01:00 – 2023-11-25T19:30:00+01:00

Maison Rousseau et Littérature