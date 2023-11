Aurélien Gamboni Le Commun (1er étage) Genève, 25 novembre 2023, Genève.

Aurélien Gamboni Samedi 25 novembre, 17h00 Le Commun (1er étage) Entrée libre

Considérée comme l’une des grandes plumes de la littérature suisse et romancière féministe pionnière, Alice Rivaz (1901-1998) est enterrée au cimetière des Rois à Genève. Dans deux nouvelles publiées à plus de quarante années d’intervalles, elle emploie la même métaphore : celle du tiret sur nos tombes qui sépare les dates de naissance et de mort et qui, entre ces deux extrémités, serait sensé contenir tout notre vie. Fasciné par cette métaphore, l’artiste Aurélien Gamboni a mené dès 2016 une enquête auprès de spécialistes de Rivaz et de membres de sa famille. Dans cette conférence – performance, il chemine entre la vie et l’œuvre de la romancière, retrace l’origine de sa tombe – modeste morceau de roche extrait du Jura de ses origines et planté en terres genevoises – tout en déployant la richesse des significations qu’un simple signe typographique peut revêtir.

Le Commun (1er étage) Rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève Genève 1205 Jonction Genève [{« type »: « link », « value »: « https://fureurdelire.ch/programmation/le-tiret-dalice-rivaz-habiter-lintervalle/ »}]

2023-11-25T17:00:00+01:00 – 2023-11-25T17:45:00+01:00

Le tiret d’Alice Rivaz (habiter l’intervalle)