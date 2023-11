Compagnie Melta Le Commun (1er étage) Genève, 25 novembre 2023, Genève.

Compagnie Melta Samedi 25 novembre, 15h00 Le Commun (1er étage) Entrée libre

Spectacle mêlant danse et poésie. Ancré dans la recherche d’une écriture accessible, qui ouvre une brèche vers la poésie, considérée comme un vecteur d’émancipation, d’affirmation et d’harmonie, ce travail s’appuie sur la notion d’égrégore qui parfois surgit lors d’un spectacle, et nous permet d’échapper, pour un instant, à la tyrannie du temps.

Cette rencontre est suivie d’une séance dédicace à l’espace librairie au 2e étage du Commun.

Le Commun (1er étage) Rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève Genève 1205 Jonction Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T15:00:00+01:00 – 2023-11-25T15:30:00+01:00

