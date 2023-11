Mustapha Benfodil Le Commun (1er étage) Genève, 25 novembre 2023, Genève.

Mustapha Benfodil Samedi 25 novembre, 13h30 Le Commun (1er étage) Entrée libre

Dans Terminus Babel, le dernier opus de Mustapha Benfodil (Alger, éd. Barzakh ; Paris, Macula), le narrateur est un livre, un roman condamné au pilon.

Ce mot presque tabou dans le monde de l’édition réfère à la destruction des livres retirés du marché et des bibliothèques pour récupérer du papier et le réinjecter dans l’industrie éditoriale. Et c’est ce processus de destruction-création, cet effet palimpseste dans la fabrication du littéraire, qu’explore ce foisonnant objet babélien.

Le lecteur est invité à une immersion sensible dans les coulisses de l’écriture. Car, dans l’attente de son transfert vers la presse bibliovore, et alors qu’il végète dans une réserve obscure aux côtés d’œuvres d’auteurs illustres (Kafka, Shakespeare, Orwell, Céline, Joyce, Proust, Perec, Bohumil Hrabal, Virginia Woolf…), le narrateur déroule le récit de sa vie de livre. Il n’hésite pas à tout balancer sur son auteur, sur ses rituels, ses manies, ses démons, ses névroses, et aussi ses secrets de fabrication.

Au-delà du making of proprement littéraire et esthétique, c’est surtout le « making of social » de l’écriture qui se fait jour dans cette contre-histoire. À la clé, une plongée vertigineuse et intimiste dans la vie d’un écrivain dans l’Algérie contemporaine.

Le Commun (1er étage) Rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève Genève 1205 Jonction Genève [{« type »: « link », « value »: « https://fureurdelire.ch/programmation/terminus-babel/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T13:30:00+01:00 – 2023-11-25T14:20:00+01:00

Mustapha Benfodil