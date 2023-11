Seynabou Sonko Le Commun (1er étage) Genève, 25 novembre 2023, Genève.

Seynabou Sonko Samedi 25 novembre, 12h00 Le Commun (1er étage) Entrée libre

À cheval entre deux cultures et deux visions du monde, Penda s’interroge sur ses propres croyances. Sorcellerie versus psychiatrie ? Djinn blanc contre djinn noir ? Langue de la rue, langue de l’école ? Dans une langue hybride et teintée d’oralité, Djinns est tissé d’élans de tendresse, de colères tues, et met au centre le pouvoir de l’imaginaire.

Cette rencontre est suivie d’une séance dédicace à l’espace librairie au 2e étage du Commun.

Le Commun (1er étage) Rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève Genève 1205 Jonction Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T12:00:00+01:00 – 2023-11-25T12:45:00+01:00

Seynabou Sonko