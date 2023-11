Azélie Fayolle Le Commun (1er étage) Genève, 25 novembre 2023, Genève.

Azélie Fayolle Samedi 25 novembre, 11h00 Le Commun (1er étage) Entrée libre

Dans son récent essai Des femmes et du style : Pour un feminist gaze, Azélie Fayolle entreprend une étude passionnante de la littérature féministe, dans laquelle on croise notamment Virginia Woolf, Virginie Despentes, Monique Wittig ou Léonora Miano.

« Bien que l’histoire littéraire et les programmes scolaires peinent encore à leur donner toute leur place, non seulement « des femmes écrivent, et sont (parfois) lues », mais les lecteurs sont aussi « en majorité des lectrices ». Ce n’est pourtant pas à une quelconque écriture féminine que s’intéresse Azélie Fayolle, chercheuse en littérature à l’Université libre de Bruxelles, dans Des femmes et du style. Refusant cet essentialisme, l’autrice cherche plutôt à repérer les caractéristiques d’une « écriture féministe », c’est-à-dire d’une écriture qui, parfois sans être directement politique, reste engagée dans un mouvement d’émancipation des femmes. » (extrait d’un article du Monde, 16.6.23)

Cette rencontre est suivie d’une séance dédicace à l’espace librairie au 2e étage du Commun.

Le Commun (1er étage) Rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève Genève 1205 Jonction Genève [{« type »: « link », « value »: « https://fureurdelire.ch/programmation/des-femmes-et-du-style-pour-un-feminist-gaze/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T11:00:00+01:00 – 2023-11-25T11:45:00+01:00

2023-11-25T11:00:00+01:00 – 2023-11-25T11:45:00+01:00

Azélie Fayolle