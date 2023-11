Cet évènement est passé Fig Dochet, Constance Flahaut, Flore Garcia, Cerise Gallot, Sophie Hache, Lola Hauser, Sandra Lumingu, Jade-Tess Masip Le Commun (1er étage) Genève Catégorie d’Évènement: Genève Fig Dochet, Constance Flahaut, Flore Garcia, Cerise Gallot, Sophie Hache, Lola Hauser, Sandra Lumingu, Jade-Tess Masip Le Commun (1er étage) Genève, 24 novembre 2023, Genève. Fig Dochet, Constance Flahaut, Flore Garcia, Cerise Gallot, Sophie Hache, Lola Hauser, Sandra Lumingu, Jade-Tess Masip Vendredi 24 novembre, 22h00 Le Commun (1er étage) Entrée libre De jeunes artistes viennent sur scène raconter au public ce qui leur tient à cœur, dans une série de moments de parole entre confidence personnelle, stand-up, coaching de vie, déclaration politique et recette de cuisine. Les sujets abordés sont d’une grande variété, de la coupe des frites aux soins infirmiers à domicile en passant par Grisélidis Réal, les mères, le modèle masculin du chad ou l’amour de l’océan. Chaque petite performance invente son atmosphère particulière en prolongeant le discours de gestes et d’actions, de musique, de projections powerpoint ou encore de vidéos. Le Commun (1er étage) Rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève Genève 1205 Jonction Genève [{« type »: « link », « value »: « https://fureurdelire.ch/programmation/frites-cassette-souvenir/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

