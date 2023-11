Antoine Jaccoud, Nicolas Fournier, Gabriel Scotti Le Commun (1er étage) Genève, 24 novembre 2023, Genève.

Antoine Jaccoud, Nicolas Fournier, Gabriel Scotti Vendredi 24 novembre, 20h30 Le Commun (1er étage) Entrée libre

La lecture augmentée d’Après l’Averse vise non seulement à faire entendre intégralement son corpus narratif et faire voir, en grand, les œuvres qui le constituent, elle souhaite également reconduirel’atmosphère du livre en plongeant le public dans cet univers étrange, catastrophé, voire catastrophiste, un peu documentaire, un peu complotiste, mais discrètement ironique et distancié qui le caractérise. On n’embouchera pas les trompettes du discours collapsologique sans les précautions d’un humour salvateur et roboratif !

Les textes sont lus au micro par leur auteur, Antoine Jaccoud. Nicolas Fournier projette sur grand écran ses œuvres sur un mode propre à alterner le plein format et le détail, les paysages et les scènes de groupe. Le musicien et compositeur Gabriel Scotti, qui nourrit de ses créations sonores le cinéma aussi bien que la scène, nimbe la proposition de ses boucles, tapis et drones.

On est Après l’Averse. Peut être aussi pendant. Dedans. Dessous. Et cela fait frissonner, et cela fait sourire aussi, un peu, comme sous cape, et c’est fort, puissant, et agréable.

Le dispositif, enfin, est conçu sans trop de pesanteurs. Après l’Averse, il convient d’être humble, et sobre.

Cette rencontre est suivie d’une séance dédicace à l’espace librairie au 2e étage du Commun

Le Commun (1er étage) Rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève Genève 1205 Jonction Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

