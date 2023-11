Cet évènement est passé Lucie Rico Le Commun (1er étage) Genève Catégorie d’Évènement: Genève Lucie Rico Le Commun (1er étage) Genève, 24 novembre 2023, Genève. Lucie Rico Vendredi 24 novembre, 19h00 Le Commun (1er étage) Entrée libre Craignant de se perdre en se rendant aux fiançailles de Sandrine, sa meilleure amie, Ariane reçoit un partage de localisation sa part. Un point apparaît sur son téléphone. Le lendemain, Sandrine n’est pas rentrée chez elle, mais le point continue de bouger. Ariane ne le quittera plus des yeux.

Cette rencontre est suivie d’une séance dédicace à l’espace librairie au 2e étage du Commun. Le Commun (1er étage) Rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève Genève 1205 Jonction Genève [{« type »: « link », « value »: « https://fureurdelire.ch/programmation/gps/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

