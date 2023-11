Ed Wige, Sarah Marie Le Commun (1er étage) Genève, 24 novembre 2023, Genève.

Ed Wige, Sarah Marie Vendredi 24 novembre, 16h30 Le Commun (1er étage) Entrée libre

Une petite fille et sa mère arrivent en Suisse pour fuir la guerre. Au gré des opportunités de travail ou d’hébergement, leur tandem est ballotté entre les langues, les combines et les souvenirs. Sur scène, deux corps qui tentent de trouver le confort dans l’inconfort. Dans l’attention de l’autre, les voix et les mouvements se conjuguent, s’alternent, se confondent pour interroger le rapport au déplacement, à la migration et à ce que c’est, finalement, que d’être « chez soi ». Sous l’apparence d’un jeu, le public est invité à découvrir un spectacle poétique, ancré dans le mouvement, aux images amples et sensibles.

Cette rencontre est suivie d’une séance dédicace à l’espace librairie au 2e étage du Commun.

Le Commun (1er étage) Rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève Genève 1205 Jonction Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T16:30:00+01:00 – 2023-11-24T17:15:00+01:00

Ed Wige et Sarah Marie