Gabriella Zalapì, Damien Scalia Vendredi 24 novembre, 12h00 Le Commun (1er étage) Entrée libre

S’inspirant des archives de la Ligue suisse des droits humains –, section de Genève, Gabriella Zalapì et Cathy Day ont co-réalisé une affiche autour de l’univers carcéral et de ses écrits. Une lecture performance est complétée d’une table ronde, co-présidée par Damien Scalia et Gabriella Zalapì. La parole est donnée aux visiteurs et visiteuses de prison.

Cette rencontre est suivie d’une séance dédicace à l’espace librairie au 2e étage du Commun.

Le Commun (1er étage) Rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève Genève 1205 Jonction Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T12:00:00+01:00 – 2023-11-24T13:00:00+01:00

