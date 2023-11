Dejan Gacond, Bab Digler, Viktor Konwicki Le Commun (1er étage) Genève, 23 novembre 2023, Genève.

Dejan Gacond, Bab Digler, Viktor Konwicki Vendredi 24 novembre, 00h00 Le Commun (1er étage) Entrée libre

Injonction Contradictoire prépare avec le vidéaste Viktor Konwicki une série de concerts uniques avec projections. Une exploration de certaines traces – matérielles ou invisibles – résultantes d’agglomérats de corps communicant par son et par signe. Dans l’éther de l’apparence, comment le langage y distingue-t-il un sens ? Face au flux du réel, comment le corps y perçoit-il une image ?

Le monde des mots et le monde de la réalité… deux univers évoluant à des vitesses différentes. Il s’agira à travers ces expériences musicales et visuelles de contourner le squelette du langage, de lui faire subir le même destin que les corps, que le monde, que l’Histoire. Il s’agira de mesurer la porosité de ses cailloux, les textures de ses roches, la densité de ses liquides.

Faire découvrir la musique au lexique, le mouvement, les voyages, les images. Le disséquer, le photographier, le radiographier, le filmer, l’imprimer de façon tri-dimensionnelle, le tatouer, lui ajouter des excroissances, des agrégats technologiques. Imaginer un rapport holographique au langage… Graver à l’envers le mot « négatif » dans un support boisé… inversion hémisphérique de la perception, l’inverse d’un inverse…!

Le Commun (1er étage) Rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève Genève 1205 Jonction Genève [{« type »: « link », « value »: « https://fureurdelire.ch/programmation/injonction-contradictoire-feat-viktor-konwicki/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T00:00:00+01:00 – 2023-11-24T01:00:00+01:00

Dejan Gacond, Bab Digler, Viktor Konwicki