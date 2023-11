Kamel Daoud Le Commun (1er étage) Genève, 23 novembre 2023, Genève.

Né en 1970 à Mostaganem (300 km à l’ouest d’Alger), Kamel Daoud a suivi des études de lettres françaises après un bac en mathématiques. Journaliste durant plus de vingt ans au Quotidien d’Oran – troisième quotidien national francophone d’Algérie –, il en a été le rédacteur en chef de 1998 à 2008, et a tenu pendant quinze ans la chronique quotidienne la plus lue d’Algérie. Ses articles sont régulièrement repris par la presse française et internationale (Le Monde, Courrier international, New York Times, Financial Times, La Repubblica…).

Depuis 2014, il tient une chronique hebdomadaire dans Le Point.

Son premier roman, Meursault, contre-enquête, traduit dans plus de trente-cinq langues, a rencontré un immense succès dans le monde et a notamment reçu en 2015 le Goncourt du premier roman.

Prix Lagardère du meilleur journaliste de l’année en 2016, Kamel Daoud a reçu le prix Livre et Droits de l’Homme 2017 pour Mes indépendances, qui rassemble près de deux cents textes publiés entre 2010 et 2016. Son roman Zabor ou Les Psaumes, publié en 2017, a obtenu le prix Transfuge du meilleur roman de langue française et le prix Méditerranée.

La Grande Médaille de la Francophonie de l’Académie Française lui a été remise en 2018.

En 2019, Kamel Daoud est le premier titulaire de la nouvelle chaire d’écrivain de Sciences Po autour de l’écriture créative. En juin de la même année il est lauréat de Prix mondial Cino del Duca. Il reçoit le Prix international de la Laïcité 2020.

En octobre 2023 il intègre Sciences-Po Paris où il enseigne le journalisme, l’écriture et les relations franco-algérienne.

