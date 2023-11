Cérémonie Le Commun (1er étage) Genève, 23 novembre 2023, Genève.

Cérémonie Jeudi 23 novembre, 18h00 Le Commun (1er étage) Entrée libre

18h – Mot de bienvenue et allocutions

Manuel Tornare, président du Conseil de fondation de la Maison Rousseau et Littérature

Donatella Bernardi, directrice de la Fureur de lire et de la Maison Rousseau et Littérature

Frédérique Perler, conseillère administrative, en charge du Département de l’aménagement, des constructions et de la mobilité (DACM)

Thierry Apothéloz, conseiller d’État chargé du Département de la cohésion sociale (DCS).

19h – Rencontre avec Kamel Daoud

20h – Apéritif

Le Commun (1er étage) Rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève Genève 1205 Jonction Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Maison Rousseau et littérature