Versailles Hôtel du Département et de la Préfecture des Yvelines Versailles, Yvelines Le combat des idées Hôtel du Département et de la Préfecture des Yvelines Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Le combat des idées Hôtel du Département et de la Préfecture des Yvelines, 20 novembre 2021, Versailles. Le combat des idées

Hôtel du Département et de la Préfecture des Yvelines, le samedi 20 novembre à 17:30

* **Loris Chavanette** : Danton et Robespierre _(Passés Composés)_ * **Emmanuel de Valicourt** : La princesse de Lamballe _(Tallandier)_ Débat animé par **Grégoire Gueilhers** Paroles libres Hôtel du Département et de la Préfecture des Yvelines 2 Place André Mignot 78000 Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T17:30:00 2021-11-20T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Hôtel du Département et de la Préfecture des Yvelines Adresse 2 Place André Mignot 78000 Versailles Ville Versailles lieuville Hôtel du Département et de la Préfecture des Yvelines Versailles