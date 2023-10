[EXPOSITION TERMINÉE] Jungle et sentiments de Julien Salaud Le Colysée Lille, 27 avril 2019, Lille.

lille3000, en collaboration avec le Colysée, maison Folie de Lambersart, donne à Julien Salaud, dans le cadre d’Eldorado, une véritable carte blanche.

Julien Salaud est un artiste aux inspirations nombreuses qu’il puise notamment dans des réflexions ethnologiques et écologiques qui lient l’Homme et la Nature.

Pour Eldorado, il transforme le Colysée en un temple néo-aztèque, dans lequel s’élèvent des œuvres monumentales. Ces actions esthétiques sont la traduction d’un manifeste artistique nouveau.

Ce temple est consacré à une forme particulière d’écologie humaine basée sur les sentiments et l’imaginaire. Nourri par ses nombreux voyages, notamment en Guyane et dernièrement au Mexique, il a pu y apprendre le poids des sentiments, le pouvoir des légendes et la puissance de l’imaginaire. Depuis plusieurs années, l’artiste travaille des matériaux et des techniques bien connus des peuples amérindiens : perles, plumes, fourrures, nœuds de flèches, tissages… Il s’est récemment tourné vers le travail de la cire, du métal (plomb et étain), du bois, de la paille, du plâtre et de la céramique.

L’exposition Jungle et Sentiments est le fruit de collaborations artistiques et/ou artisanales usant de matériaux naturels et des techniques limitant au maximum les impacts néfastes sur l’environnement. Véritable exposé poétique, Jungle et Sentiments est également un projet communautaire basé sur l’échange de savoirs et de pratiques artisanales puisant dans l’imaginaire de l’artiste et de sa vision de l’Eldorado. Bénévoles, étudiants, volontaires et artistes se sont réunis autour d’un principe simple : « Je prends soin de ce que j’aime », libérant les liens presque sacrés entre l’Homme et la Nature.

