LE COLONEL BARBAQUE A LA FOLIE THEATRE, 9 février 2023, PARIS.

LE COLONEL BARBAQUE A LA FOLIE THEATRE. Un spectacle à la date du 2023-04-27 (2023-02-09 au ) 21:00.

A LA FOLIE THEATRE présente ce spectacle Bercé par le fleuve Niger, un homme laisse défiler ses vies. Il tangue entre occident et Afrique, vie et mort, dégout et plaisir du combat… Laurent Gaudé poursuit et achève le parcours de Quentin Ripoll – un des personnages de « Cris » – dans une dérive solitaire sur le fleuve Niger, dernier voyage, dernier cri, dernière danse. Frère de l’Alexandre du Tigre bleu de l’Euphrate, sa parole surgit à l’approche de la mort, animée par une fièvre libératrice, transe des mots qui coule à l’unisson du fleuve. Ripoll revit et revisite ses vies, guerre, colonisation, fraternité, et l’impossible oubli qui le mine. Distribution: Auteur: De Laurent GaudéMise en scène : Vincent Barraud et Joël LokossouAvec : Vincent Barraud LE COLONEL BARBAQUE

A LA FOLIE THEATRE PARIS 6 RUE DE LA FOLIE MÉRICOURT 75011

