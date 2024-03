Le côlon tour ZA des Alleux Favars, jeudi 28 mars 2024.

Nous sommes heureux d’accueillir le côlon tour le 28 mars !

#TELLIS s’engage pour #MarsBleu et accueillera une nouvelle édition du le CÔLON TOUR le Jeudi 28 mars prochain, de 9h à 16h. Avec une approche ludique et pédagogique, cette structure fait partie d’une opération prévention, d’information et de sensibilisation au dépistage organisé du cancer colorectal.

L’entrée sera libre, gratuite et ouverte à tous !

Toutes les informations sont à retrouver sur ➡ https://www.ligue-cancer.net/19-correze/actualites/colon-tour-2024 .

Début : 2024-03-28 09:00:00

fin : 2024-03-28 16:00:00

ZA des Alleux Tellis

Favars 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine cd19@ligue-cancer.net

