Les Racontines de Noël Le Colombier Sarlat-la-Canéda, 4 décembre 2023, Sarlat-la-Canéda.

Sarlat-la-Canéda,Dordogne

1,2,3 Soleil organise des séances « Racontines de Noël» dans ses locaux au Colombier à Sarlat, pour les enfants de 0 à 4 ans..

2023-12-06 fin : 2023-12-06 . .

Le Colombier

Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



1,2,3 Soleil organizes « Racontines de Noël » sessions for children aged 0 to 4 at its premises in Colombier, Sarlat.

1,2,3 Soleil organiza sesiones de « Racontines de Noël » en sus locales de Le Colombier, en Sarlat, para niños de 0 a 4 años.

1,2,3 Soleil organisiert in seinen Räumlichkeiten im Colombier in Sarlat « Racontines de Noël »-Veranstaltungen für Kinder von 0 bis 4 Jahren.

Mise à jour le 2023-11-29 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir