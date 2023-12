Les Racontines Le Colombier Sarlat-la-Canéda, 7 février 2024, Sarlat-la-Canéda.

Sarlat-la-Canéda Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-07 09:30:00

fin : 2024-02-07

1,2,3 Soleil organise des séances de « Racontines » dans ses locaux au Colombier à Sarlat, 1 mercredi par mois pendant le temps d’accueil de 9h à 12h pour les enfants de 0 à 3 ans. 2 séances sont proposées à 9h30 et à 10h45.

Les Racontines c’est une alternance d’histoires et de comptines. Dès la naissance les bébés aiment cet atelier et ils sont étonnants d’attention.

Un thème différent chaque mois. Consultez le programme de l’année :

Mer. 10 janvier : L’ours Ben et ses amis

Mer. 7 février : Le lapin et sa carotte

Mer. 6 mars : Lucie au grand coeur

Mer. 3 avril : Le vilain petit canard

Mer. 15 mai : Le prince grenouille

Mer. 5 juin : À la ferme avec Emma et Paul.

Le Colombier

Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-11-29 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir