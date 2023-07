[Exposition] Ces rêves étranges de Marc Dray Le Colombier Offranville, 22 juillet 2023, Offranville.

Offranville,Seine-Maritime

Marc Dray vous propose de découvrir son exposition de sculptures subliminales et de poèmes insomniaques intitulée Ces Rêves Etranges dans une scénographie signée Michel Morin..

Vendredi 2023-07-22 14:00:00 fin : 2023-08-15 19:00:00. .

Le Colombier Rue Loucheur

Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie



Marc Dray invites you to discover his exhibition of subliminal sculptures and insomniac poems entitled Ces Rêves Etranges (Strange Dreams), in a scenography by Michel Morin.

Marc Dray le invita a descubrir su exposición de esculturas subliminales y poemas insomnes titulada Ces Rêves Etranges (Sueños extraños) en una escenografía diseñada por Michel Morin.

Marc Dray lädt Sie ein, seine Ausstellung subliminaler Skulpturen und schlafloser Gedichte mit dem Titel Ces Rêves Etranges in einem von Michel Morin gestalteten Bühnenbild zu entdecken.

Mise à jour le 2023-07-19 par Normandie Tourisme / Attitude Manche