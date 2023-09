EN INSTANCE CONSTANTE Le Colombier Bagnolet, 23 avril 2024, Bagnolet.

Deux personnages au plateau, l’un boxe, l’autre danse, ou c’est l’inverse. Les personnages affrontent leurs réalités. Réelles ou imaginées, elle se bat pour un objectif de performance, contre une figure qui semble l’opprimer. Lui, il danse pour rejeter sa colère sur l’autre et défier son désir, ou c’est l’inverse.

Ensemble, ils explorent l’affrontement et éprouvent la défaite permanente mais se relèvent à chaque fois. La boxe et la danse dans une écriture hip-hop sont frontales. Au fil des échecs, elles construisent, restaurent et donnent le courage de se hisser à nouveau. Chacun·e va se rapprocher progressivement de ce qui révèle son être, pas forcément là où l’on semble être.

Note d’intention / Hervé Sika

En 2017, j’ai été contacté par Irène Muscari, coordinatrice culturelle du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin pour fédérer un projet artistique au sein de son établissement. Son intention était claire, elle voulait que je monte un spectacle sur les thèmes de la violence et du lien à l’autorité avec des détenus.

Ainsi, de novembre 2018 à mai 2019, neuf détenus longues peines au profil violent du Centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin ont participé à la création du spectacle “Douze cordes” dans des conditions professionnelles, en collaboration avec des artistes de plusieurs disciplines et l’Orchestre de Chambre de Paris. Les représentations finales se sont déroulées à la MC93 de Bobigny puis en détention.

Cette expérience humaine m’a littéralement bouleversé sur le plan physique, émotionnel, intellectuel, social alors j’ai souhaité collecter toute cette matière intime et personnelle pour créer ce spectacle.

Cette pièce chorégraphique comporte deux personnages. Tous deux sont les héros de ce spectacle. D’abord on ne les définit pas, IELS sont une énergie. Elle boxe, il danse car ce sont leurs compétences en tant que professionnel·le mais il s’agit de rendre les identités indéfinies. Les personnages affrontent leurs réalités. Réelles ou imaginées, elle se bat pour un objectif de performance, contre une figure qui semble l’opprimer, lui il danse pour rejeter sa colère sur l’autre responsable, pour défier son désir, ou c’est l’inverse.

La boxe devient le vecteur d’un combat contre soi-même. Grâce à la discipline et la concentration, on arrive à être vainqueur. Mais la victoire est éphémère. L’idée est d’explorer à travers les personnages le concept de l’affrontement mais aussi de l’échec lié à l’enfermement, lié à la défaite permanente qu’il faut affronter en se relevant à chaque fois. La boxe et la danse dans une écriture hip hop sont frontales. Elles nécessitent de l’endurance pour être éprouvées mais au fil de l’expérience elles construisent, restaurent et donnent le courage de se hisser à nouveau. Chacun·e va se rapprocher progressivement de ce qui révèle son être, pas forcément là où l’on semble être.

IELS sont EIC : Ils et Elles sont en instance constance de prendre un sens.

Production Compagnie Mood/RV6K

Coproduction théâtre Le Colombier (Bagnolet)

Soutiens Ville de Bagnolet

Lieu de résidence d'une compagnie et de l'auteur, metteur en scène Gilles Sampieri. Le Colombier est un espace de recherche et d'expérimentation artistique. La Compagnie Langajà groupement y travaille et y produit ses propres spectacles.

Le projet de notre compagnie est d’associer à notre travail artistique un espace de rencontre et de témoigner du travail parallèle de plusieurs équipes sur le processus du langage contemporain. Des points de vue d’auteurs ou démarches artistiques qui parce qu’ils diffèrent, participent ensemble à identifier les nouveaux fondements d’une contre-culture. En ces moments d’urgence pour le spectacle vivant, chercher à la racine des expériences une reconnaissance entre artiste et public, où résiste une nécessité.

