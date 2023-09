RIMBAUD – FAIM, SOIF, CRIS, DANSE, DANSE, DANSE, DANSE ! Le Colombier Bagnolet, 2 mars 2024, Bagnolet.

Rimbaud chanté. Les poèmes étonnants de Rimbaud, tristes, rageurs, surréalistes. Chansons sur des musiques de Cyril Hériard Dubreuil, et textes d’Arthur Rimbaud.

Le Colombier 20 rue Marie-Anne Colombier 93170 Bagnolet Bagnolet 75020 Paris Île-de-France 01.43.60.72.81 http://lecolombier-langaja.com Lieu de résidence d'une compagnie et de l'auteur, metteur en scène Gilles Sampieri. Le Colombier est un espace de recherche et d'expérimentation artistique. La Compagnie Langajà groupement y travaille et y produit ses propres spectacles.

Le projet de notre compagnie est d’associer à notre travail artistique un espace de rencontre et de témoigner du travail parallèle de plusieurs équipes sur le processus du langage contemporain. Des points de vue d’auteurs ou démarches artistiques qui parce qu’ils diffèrent, participent ensemble à identifier les nouveaux fondements d’une contre-culture. En ces moments d’urgence pour le spectacle vivant, chercher à la racine des expériences une reconnaissance entre artiste et public, où résiste une nécessité.

2024-03-02T18:00:00+01:00 – 2024-03-02T18:30:00+01:00

Cyril Hériard Dubreuil Rimbaud