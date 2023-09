AIRPORT~ZEALOTRY Le Colombier Bagnolet, 27 février 2024, Bagnolet.

AIRPORT~ZEALOTRY 27 février – 2 mars 2024 Le Colombier

« Une famille noire en partance pour la Chine, lors d’un transit, se retrouve coincée dans le sas de sécurité d’un aéroport international. Le système de sécurité automatique qui gère l’aéroport, —à force de mises à jour et d’évolutions technologiques —, est devenu autonome dans ses décisions. l’Algorithme a pris depuis peu une décision majeure : trier les êtres humains qui passent par l’aéroport. »

Airport~Zealotry est la 5e pièce du cycle « les Irréalités Croissantes ». Le monde devient irréel, ou plutôt ce qui était le réel est peu à peu remplacé par une simulation.

Si je lis un plan, j’ai quelques informations sur le monde réel à ma disposition pour m’aider à m’orienter. Si le plan devient tellement complexe qu’il contient autant d’informations que le monde réel, — comme dans Matrix —, alors le plan est un monde aussi réel que le monde qui m’entoure. Même plus réel, puisque j’y ai accès plus facilement.

Nous voyons ce plan, ce monde virtuel, prendre de plus en plus d’ampleur, gavé d’informations, et nous sommes dépassés continuellement par des Intelligences Artificielles plus habiles que nous à gérer ces datas.

Entre angoisse de l’avenir et excitation de vivre une époque où tant de possibles peuvent advenir. La question est pour l’humanité : qu’allons-nous devenir ?

Production Compagnie En Déliaison

Coproduction Théâtre Le Colombier (Bagnolet)

Soutiens ADAMI, FIPAM de l’ENSAD de Montpellier, ESCA – Studio d’Asnières

Avec la participation artistique du Jeune théâtre national

Le Colombier 20 rue Marie-Anne Colombier 93170 Bagnolet Bagnolet 75020 Paris Île-de-France 01.43.60.72.81 http://lecolombier-langaja.com https://www.facebook.com/Le-Colombier-Cie-Langajà-Groupement-1755881214732196;https://www.instagram.com/theatre_le_colombier/?utm_medium=copy_link [{« type »: « link », « value »: « https://le-colombier-langaja.placeminute.com/event/contemporain/airport-zealotry »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@lecolombier-langaja.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0143607281 »}] Lieu de résidence d’une compagnie et de l’auteur, metteur en scène Gilles Sampieri. Le Colombier est un espace de recherche et d’expérimentation artistique. La Compagnie Langajà groupement y travaille et y produit ses propres spectacles.

Le projet de notre compagnie est d’associer à notre travail artistique un espace de rencontre et de témoigner du travail parallèle de plusieurs équipes sur le processus du langage contemporain. Des points de vue d’auteurs ou démarches artistiques qui parce qu’ils diffèrent, participent ensemble à identifier les nouveaux fondements d’une contre-culture. En ces moments d’urgence pour le spectacle vivant, chercher à la racine des expériences une reconnaissance entre artiste et public, où résiste une nécessité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-27T19:00:00+01:00 – 2024-02-27T20:30:00+01:00

2024-03-02T19:00:00+01:00 – 2024-03-02T20:30:00+01:00

Cyril Hériard Dubreuil AIRPORT

Cie En déliaison